Запуск корабля Dragon к МКС перенесли на 24 июля

Запуск грузового космического корабля Dragon с грузом для Международной космической станции (МКС) состоится 24 июля, сообщила в пятницу компания SpaceX в Twitter. «Завершено статическим огневое испытание Falcon 9 - планируем запуск 24 июля с площадки 40 во Флориде для восемнадцатой миссии Dragon по пополнению запасов на МКС»,— говорится в сообщении.

Ранее NASA сообщало, что Falcon 9 должна была стартовать 21 июля в 19:35 времени Восточного побережья США (22 июля 02:35 мск) с базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида). Dragon должен доставить на МКС материалы и оборудование для научных экспедиций, а также предметы первой необходимости. Позже в NASA также сообщили новую дату запуска грузового космического корабля не уточняя причины переноса.