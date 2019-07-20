Чистая прибыль «Газпром нефти» выросла в 2,5 раза в первом полугодии по РСБУ

Чистая прибыль компании «Газпром нефть» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в первом полугодии выросла в 2,5 раза в годовом выражении — до 215,434 млрд руб., сообщает «РИА новости».

Выручка компании при этом повысилась на 0,4% до 950,461 млрд руб. Валовая прибыль «Газпром нефти» выросла на 7% — до 121,05 млрд руб.

Прибыль от продаж увеличилась в 80, 5 раза, составив 11,186 млрд руб. Прочие доходы выросли в два раза до 1,145 млрд руб.

Себестоимость составила 829,411 млрд руб., коммерческие расходы — 89,409 млрд руб.