Замначальника ГУФСИН по Самарской области задержан с поличным при получении взятки

Сотрудники УФСБ России задержали с поличным заместителя начальника ГУФСИН по региону Дениса Шматова. Об этом в «Твиттере» сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Полковник внутренней службы был задержан при получении взятки в размере 520 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в июле 2018 года был задержан заместитель руководителя регионального управления Росгвардии Дмитрий Сазонов. Как сообщили в ФСБ, силовик на протяжении последних четырех месяцев получал незаконное вознаграждение от ОПС «Законовские». Правоохранители считают, что в общей сложности Дмитрий Сазонов получил от преступной группы 500 тыс. руб. Было возбуждено уголовное дело.

Евгений Чернов