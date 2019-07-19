Владимир Путин заявил о переносе саммитов ШОС и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург

Встреча глав государств в рамках саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году пройдет не в Челябинске, как планировалось ранее, а в Санкт-Петербурге. Об этом заявил сегодня президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Челябинской области Алексеем Текслером в ходе визита в Магнитогорск.

«Мы планировали проводить в Челябинске два крупных международных мероприятия — саммиты ШОС и БРИКС. На следующий год мы примем председательство в этих организациях. В связи с увеличением числа участников этих мероприятий мы вынуждены будем проводить их на два города. Сам саммит глав государств будет проходить в Санкт-Петербурге»,- цитирует главу государства пресс-служба правительства Челябинской области. Владимир Путин отметил, что в Челябинске также пройдут мероприятия «в рамках этих международных событий». «Главное — мы сохраним предусмотренные на подготовку города к этим мероприятиям федеральные ресурсы»,- сказал президент.

По словам Алексея Текслера, всего в Челябинске будет 30 мероприятий под эгидой ШОС и БРИКС, подготовка к ним будет вестись без снижения финансирования со стороны федерального центра. «Думаю, другое международное мероприятие мы в будущем проведем»,- сказал господин Текслер.

Напомним, Владимир Путин подписал указ о проведении саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске в мае прошлого года. С тех пор неоднократно появлялись слухи об их возможном переносе. Весной в Росавиации, комментируя отставание от графика реконструкции аэродрома, сообщали, что некоторое время в качестве площадки для проведения предстоящих саммитов рассматривали Сочи.