В Коми-округе частично снят режим ЧС

Режим ЧС снят в Кудымкарском районе (Белоевское с/п, д. Пихтовка, д. Важ-Пашня, с. Кува) в связи с улучшением паводковой ситуации и установлением нормального уровня воды. Об этом сообщает краевое Минтеррбезопасности. Также режим ЧС снят в Юрлинском районе (с. Юрла) в связи с улучшением паводковой ситуации и установлением нормального уровня воды.

Решение об этом было принято на заседании противопаводковой рабочей группы под руководством зампреда края Александра Борисова.

Краевые власти окажут поддержку пострадавшим в результате подтопления территориям

Врио начальника ГУ МЧС России по Пермскому краю Игорь Хлебников доложил, что сейчас в подтоплении остаются 65 придомовых территорий, в том числе 39 домов, где проживает 162 человека, из них 35 детей. Они размещаются у родственников. «На текущий момент в ряде муниципалитетов, в Бардымском и Кудымкарском округах, вода ушла», - прокомментировал ситуацию Игорь Хлебников.

Из зоны подтопления было эвакуировано почти 170 человек.

По сведениям Гидрометцентра, погода в регионе установилась благоприятная, тем не менее ожидается повышение уровня воды на Вишере, в бассейне Верхней Камы и Правобережье. Органам местного самоуправления поставлена задача принятия исчерпывающих мер по защите населения.

Господин Борисов подчеркнул, что губернатором поставлена задача оказать всемерное содействие территориям региона. «Основная задача - это восстановление дорожной и инженерной инфраструктуры. Мы готовы предоставить необходимую для этого технику. В течение недели органы местного самоуправления соберут необходимую информацию для формирования заявки на финансирование ликвидации ЧС. Ситуация находится на контроле краевых властей и ГУ МЧС России по Пермскому краю. В ближайшее время проведем все необходимые мероприятия», - подчеркнул чиновник.

Также он отметил, что оценивать ущерб еще рано. Аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий подтопления продолжаются в круглосуточном режиме. Режим чрезвычайной ситуации сохраняется частично в Гайнском муниципальном округе.

Минсоцзразвития организовало работу служб по обследованию домохозяйств в территориях с подтоплениями домов в результате обильных осадков. Совместно с представителями муниципалитетов составляются акты обследования с фиксацией ущерба для оказания помощи.

Также министерство публикует телефоны скорой социальной помощи:

129 (для стационарного телефона);

8 800 100 83 05 (для мобильного телефона);

8 (342) 240 46 23 (с 09:00 до 18:00 в рабочие дни)