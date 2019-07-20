Квартиры наполнились арендаторами

Рост цен на аренду жилья в России замедлился, но средние ставки продолжают показывать небольшую положительную динамику. Снять однокомнатную квартиру в стране можно в среднем за 15,7 тыс. руб.— это на 0,1% дороже, чем в прошлом месяце. Цены в Москве за месяц выросли сразу на 2%. Собственники пытаются компенсировать сокращение доходов из-за инфляции, объясняют консультанты.

Согласно данным «Авито Недвижимость», средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в России сейчас составляет 15,7 тыс. руб. в месяц. Показатель увеличился на 0,1% относительно предыдущего месяца и на 2,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Динамика при этом оказалась достаточно разноплановой. Так, по данным «Мира квартир», заметнее всего, на 1,3% за месяц, подорожали квартиры в Казани: сейчас однокомнатное жилье в городе предлагается в среднем за 17,7 тыс. руб. в месяц. В Сочи прирост составил 1,1%, до 26,6 тыс. руб. в месяц, в Краснодаре — 0,9%, до 17,1 тыс. руб.

Гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко называет нынешнюю динамику цен замедляющимся ростом. «В некоторых городах наметился даже спад ставок, сыграли роль как летнее снижение деловой активности, так и выход на рынок предложений так называемой летней аренды, когда отъезжающие на дачи пенсионеры сдают на лето свои квартиры, стоят такие варианты, как правило, дешевле»,— рассуждает он. Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов указывает, что произошедшая за последний месяц корректировка цен во многом может носить технический характер. «Летом объем предложения всегда снижается: некоторые арендодатели снимают с экспозиции наименее ликвидные лоты, это влияет на усредненные цифры»,— считает эксперт.

Но в «Авито Недвижимость» в краткосрочной перспективе ждут увеличения запрашиваемых цен: наиболее активный сезон на этом рынке — осень, и с началом сентября, по мнению аналитиков, квартиры будут дорожать в среднем на 1% в месяц.

Заместитель директора департамента аренды квартир «Инком-недвижимость» Оксана Полякова поясняет, что в Москве средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры сейчас 37 тыс. руб. в месяц. Это на 2% дороже, чем в прошлом месяце, и на 6,5% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Рост цен эксперт объясняет попыткой арендаторов проиндексировать падение прибыльности найма в условиях инфляции. «Но подобные меры могут привести к простою объектов: переоцененные квартиры арендаторы проигнорируют, а спрос сосредоточится исключительно на самых экономичных предложениях»,— предсказывает госпожа Полякова.

Но, согласно прогнозам «Инком-недвижимость», о серьезном снижении средних ставок аренды в Москве, речь в ближайшее время не пойдет. Спрос на съемное жилье будет обеспечивать наступившая вместе с переходом на эскроу-счета неопределенность на рынке первичной недвижимости. По наблюдениям госпожи Поляковой, многие потенциальные покупатели жилья сейчас находятся в ожидании снижения ипотечной ставки. «Они откладывают покупку и продолжают снимать жилье»,— поясняет она.

Александра Мерцалова