Порносайты собрали историю для Google

Google отслеживает сексуальные предпочтения пользователей, пишет The New York Times со ссылкой на исследование американского журнала New Media & Society. Специалисты установили, что 74% порносайтов передают информацию поисковику, причем корпорация могла отслеживать активность пользователей даже в режиме «Инкогнито». К такому выводу авторы исследования пришли после анализа 22 тыс. подобных ресурсов.

Google стремится составить как можно более полный портрет каждого пользователя и для этого использует, в том числе самую деликатную информацию, пояснил гендиректор агентства Positive Media Денис Асенов: «Надо понимать, какие данные пользователи оставляют на порносайтах. Вероятнее всего, это почта, под которой человек зарегистрирован, разделы, которые он посещает и на основании которых можно потом гипотетически выявить его интересы.

В любом случае, достаточно большое количество порносайтов имеют платные подписки, люди тратят на это свои деньги, и, соответственно, можно каким-то образом собирать информацию о пользователях.





Для Google и, например, Facebook на сегодняшний момент это возможность использовать такие данные для их платформы, они нужны для того, чтобы показывать пользователю наиболее релевантную рекламу. Чем большими данными будут обладать площадки, тем выше эффективность рекламы».

Передача данных с порносайтов Google не способна сильно навредить пользователям. Большую угрозу безопасности россиян представляют сами ресурсы с контентом для взрослых, предупредил руководитель команды аналитиков BrandProtection компании Group-IB Илья Рожнов: «Сообщается, что информация собиралась в анонимном виде и использовалась только для показа таргетированной рекламы. К этому уже привыкли на обычных сайтах. На мой взгляд, большее внимание следует уделить другим рекламным сетям и исследовать, какие именно данные они собирают. На порносайтах часто используют свои специализированные площадки с собственным контентом, который может вести на мошенническое содержимое, преследовать другие цели. Ведь зачастую рекламодатели тщательно не проверяются. Так что, опасность для пользователей может исходить с разных сторон. Например, они могут быть перенаправлены на какие-то вредоносные, мошеннические ресурсы, а их компьютер — заражен вирусами.

Одинаково небезопасны могут быть и обычные, и порносайты.

Нужно внимательно относиться ко всем предложениям что-то оплатить и понимать — чем дальше вы находитесь от легального контента, тем выше для вас риск».

Помимо Google, на 24% порносайтов специалисты обнаружили трекеры компании Oracle, а еще на 10% — Facebook. В самих корпорациях The New York Times заявили, что не используют данные с подобных ресурсов для рекламы.

Владислав Викторов