Циклон не отпускает столицу

Дожди и грозы ждут москвичей в выходные. Ненастную погоду в Москву принес циклон, который задержится еще на несколько дней. 20 и 21 июля температура останется ниже положенной нормы, рассказал ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец:

«20 июля ситуация в столичном регионе будет находиться под влиянием североатлантического циклона: небо вновь время от времени будет хмуриться, не обойдется без скоротечных ливней и гроз, а температурный фон останется прохладнее положенной нормы. В ночные часы воздух остынет до +12…14 в городе, в Подмосковье – до +9…14 градусов, днем максимум, на что придется рассчитывать, — +18…20 в столице, +17…22 в области, юго-западный или западный ветер 4-9 м/с, атмосферное давление будет расти и составит 746 мм рт. ст. 21 июля погода не изменится, по-прежнему в атмосфере будет господствовать циклон, а значит, вновь пройдут короткие ливневые дожди, температура воздуха ночью составит +9…14, а днем столбики термометров едва пересекут отметку +20 градусов. На следующей неделе погода улучшится, осадков станет меньше, облака поредеют, начнет больше светить солнце. Температура вернется в рамки своей климатической нормы: в ночные часы — от +7…12 градусов, а днем — +20…25».

Дожди в столице не прекращаются уже третий день. 17 июля сильный ливень затопил Москву. Под водой оказались дороги, трамвайные пути и некоторые подземные переходы.