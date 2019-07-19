Chery привезет в Россию модели суббренда Exeed

Компания Chery будет поставлять на российский рынок автомобили нового премиального суббренда Exeed.

Как сообщает пресс-служба китайского автопроизводителя, выход кроссовера Exeed TX, являющегося единственной моделью бренда на сегодняшний день (не считая удлиненной версии Exeed TXL), на российский рынок запланирован на 2020 год. В настоящее время автомобиль проходит необходимые сертификационные испытания в России.

Напомним, кроме Chery премиальные суббренды есть и у других китайских марок — Wey у Great Wall, Lynk & Co у Geely, но ни одна из этих компаний не поставляет свои машины в Россию.