Границы заповедной зоны в Арктике изменят для «Востокугля»

Минприроды разрешило добывать уголь в Арктике компании «Востокуголь» Дмитрия Босова и Александра Исаева, изменив при этом границы заповедной зоны. Об этом рассказал РБК один из участников заседания проектного комитета Комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры до 2024 года, которое прошло у вице-премьера Максима Акимова. По его словам, документ об изменении границ сейчас на регистрации в Минюсте.

Другой участник заседания сообщил, что речь идет об охранной зоне кластера «Бухта Медуза», которую исключат из границ Большого арктического заповедника. На этой территории будет добывать уголь Арктическая горная компания Дмитрия Босова (АГК, входит в «Востокуголь»). Объем планируемой добычи к 2024 году — 19 млн тонн.

Помимо этого, компания собирается построить угольный терминал «Чайка» в порту Диксон для вывоза угля по Северному морскому пути.

Напомним, что у АГК возникло разбирательство с Росприроднадзором из-за обвинения в незаконной добыче угля на Таймыре. Компании был назначен штраф в размере 600 тыс. руб., организация с постановлением не согласилась.

Подробнее — в материале “Ъ” «Таймырский уголь отбивается от экспорта».