Одномандатников "Коммунистов России" зарегистрировали кандидатами на выборах в Госсовет Татарстана

Территориальные избиркомы зарегистрировали выдвиженцев «Коммунистов России» кандидатами в одномандатных округах Казани. Среди них лидер татарстанского отделения партии Альфред Валиев (Айдаровский округ), а также его соратники Валерий Ганюшин (Копыловский округ), Сергей Зайцев (Ямашевский округ), Василий Новиков (Чуйковский округ) и Николай Щелыков (Ибрагимовский округ).

«Коммунисты России» также выдвинули второго секретаря отделения Татьяну Гурьеву в Вахитовском округе Набережных Челнов, но она регистрацию пока не прошла.

Напомним, выборы в Госсовет Татарстана назначены на 8 сентября. 50 депутатов и из 100 избираются по партийным спискам, столько же — в одномандатных округах. Самовыдвиженцам и кандидатам от непарламентский партий для регистрации необходимо предоставить подписи избирателей в свою поддержку — 1,8 тыс. подписей в одномандатном округе и около 15 тыс. по единому республиканскому округу.

Кирилл Антонов