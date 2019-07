Не просто тренд

Словосочетание sustainable fashion, или дословно «устойчивая мода», давно вышло за пределы профессионального словаря фэшн-индустрии и вошло в повседневный обиход. В 2019 году вопрос ответственного потребления не просто модный тренд, а необходимая мера. Угроза глобального потепления и загрязнения окружающей среды сегодня волнует не только экоактивистов. Как большие корпорации, так и нишевые фэшн-бренды ведут борьбу с избыточным потреблением вещей с целью пересмотреть подход к производству. Как принципы устойчивой моды во всем мире меняют покупательские привычки и что происходит на локальном уровне — рассказывает «Коммерсантъ Стиль».

Красота требует жертв?

Ежегодно в мире производится примерно 150 млрд единиц одежды, и это делает модную индустрию одной из самых опасных для экологии. Только в 2015 году этот сектор легкой промышленности загрязнил атмосферу 1,2 млрд тонн парниковых газов — это намного больше, чем за тот же период произвели все самолеты и корабли в мире.

Больше всего для экологии опасна концепция fast fashion, продвигаемая крупными масс-маркет компаниями, производителями одежды низкого качества по доступной цене. Они стимулируют своего покупателя приобретать каждый сезон новые вещи, чтобы клиент избавился от них через несколько месяцев и пришел за новыми. В большинстве своем такая одежда сделана из материалов, окрашенных химическими красителями, она не выдерживает большого количества стирок, быстро теряет форму и чаще всего оказывается в мусорном ведре в течение полугода. Казалось бы, все очевидно: нужно отказаться от искусственно созданных материалов и делать выбор в пользу натуральных, но не все так просто.

Одежда не разлагается быстро, даже если сделана из натуральных материалов — хлопка и шелка.

В процессе выращивания и производства даже натуральное сырье проходит массу неестественных процессов: обрабатывается химикатами, отбеливается, окрашивается и вымывается в химических ваннах. Выращивание хлопка, одного из самых популярных и любимых многими натуральных материалов, вредит экологии. Для защиты от вредителей хлопковые поля обрабатывают химикатами, а для быстрой сборки листьев уборочные машины заправляют средствами, от которых страдает экология почвы.

Так как же правильно выбирать одежду, чтобы поддерживать ответственное потребление?

Устойчивая мода — история возникновения

Термин «устойчивое развитие» впервые появился в 1987 году в докладе Комиссии ООН по окружающей среде и развитию, известной как Комиссия Брунтланн, названной так по имени министра окружающей среды Норвегии Харлем Брунтланн. Ключевая идея устойчивого развития по Брунтланн основывается на балансе ресурсов между поколениями и экономическом росте, не приводящем к деградации окружающей среды.

Скандинавские страны всегда держали первенство в вопросах сознательного потребления и защиты экологии — не удивительно, что компания, занимающаяся консалтингом в сфере sustainable fashion Green strategy, появилась именно там.

«Сознательная мода — это одежда, обувь и аксессуары, которые изготавливаются, реализуются и используются наиболее сознательным образом с экологической и социоэкономической точек зрения» — так объясняют термин «устойчивая мода» в Green strategy.

Семь правил осознанного потребителя:

Бренд, который вы выбираете, ответственно использует природные ресурсы.

Бренды—приверженцы устойчивой моды используют безопасные материалы, в том числе практикуют безотходный крой. В ход идут материалы из переработанных пластиковых бутылок для производства обуви и одежды, пуговицы из металлических банок, белье из волокон бука, трикотаж из переработанных рыболовных сетей и апельсинового жмыха и даже платья из океанического мусора. Конечно, речь идет и о полном отказе от натурального меха и кожи.

Вы поддерживаете этичное производство.

То есть рублем голосуете за компании, которые не допускают многочасовых смен работников на своих фабриках, или покупаете вещи, сделанные вручную, поддерживая таким образом местные мануфактуры и локальное производство.

Вы покупаете винтажные вещи.

Если вы приобретаете вещи на благотворительных распродажах, в секонд-хендах, на блошиных рынках и в шоурумах с винтажными аксессуарами, давая им вторую жизнь,— вы на правильном пути. Для удобства осознанного потребителя есть специализированные магазины, группы в социальных сетях и даже приложения.

Вы пользуетесь сервисами аренды одежды.

Сервис аренды — отличный выбор не только для экологии, но и для кошелька. Здесь можно найти наряд на любой бюджет и для любого случая.

Вы сдаете вещи на переработку.

Производители стремятся сократить количество отходов текстиля и предлагают приносить ненужные вещи в магазин для последующей переработки, при этом дают скидку на покупку новых. Так, например, делают в H&M, в сети «Рандеву» и других компаниях.

Вы относите вещи на ремонт.

Устойчивая мода подразумевает, что из одной вещи можно выжать максимум, прежде чем отправить ее на переработку. Большинство вещей можно отремонтировать вместо того, чтобы заменить их новыми.

Вы покупаете вещи с экомаркировкой.

Если увидите одну из таких этикеток — знайте, что за каждым ярлычком стоит сертификат соответствия экостандартам.

Euroblume («Евроцветок») — маркировка говорит о соблюдении основных экологических требований на всех этапах производства изделия и высоком экостандарте продукции. Naturtextil («Натуральный текстиль») — маркировка Международной ассоциации производителей натурального текстиля. Такая вещь произведена из натуральных волокон в экологически чистых условиях, без химической обработки и соответствует самым высоким экотребованиям. The Global Organic Textile Standard — международный стандарт по органическому текстилю — это знак отличия для изделий из organic cotton, органического хлопка. Стандарт имеет два уровня сертификации. Изделия, сертифицированные в категории Organic, содержат не менее 95% органических и до 5% неорганических натуральных или синтетических волокон. Сертификат в категории Made with X% organic говорит о том, что вещь содержит не менее 70% органических волокон, еще 30% могут быть неорганическими. Woolmark — подтверждает, что шерсть получена впервые, сострижена с живых овец, без применения химических веществ. Вещь при носке не потеряет форму и цвет. Такая маркировка особенно актуальна для верхней одежды. Oeko-Tex 100 — гарантирует отсутствие в одежде канцерогенных и аллергенных красителей, хлора, формальдегида и других опасных веществ.

Анна Любан, основательница комиссионного магазина Second Friend Store Second Friend Store уже восемь лет занимается перепродажей одежды обуви и аксессуаров, тем самым поддерживая идею разумного потребления. Люди, покупая одежду в ресейл-сторах, сокращают рынок производства и продажи новой одежды, помогая развитию ответственного потребления. В поддержание тренда sustainable fashion мы не принимаем вещи масс-маркет-сегмента, только вещи из качественных материалов, которые прослужат долго. В планах у нас — совместные проекты с брендами, которые занимаются апсайклингом, а также с учебными заведениями, которые активно развивают образовательную часть в направлении экологичности в сфере фэшн. В наш магазин можно принести одежду из любых материалов, главное, чтобы она соответствовала требованиям: известный бренд и невысокая степень изношенности. Также мы проводим лекции и мастер-классы, посвященные ответственному потреблению.

Отменить недели моды, создавать коллекции из стоковых материалов и мусора — какие еще сюрпризы готовит модная индустрия?

Мир моды лихорадит — традиции, которые соблюдались годами, сегодня стремительно меняются. Так, в Стокгольме отменили местную Неделю моды, которая должна была состояться в августе, организаторы Недели моды в Хельсинки пообещали исключить все кожаные изделия с показов начиная с июля 2019 года в знак протеста против жестокого обращения с животными.

Весной 2019 года в Милане крупнейший онлайн-магазин одежды и обуви Yoox.com представил коллекцию молодых дизайнеров в рамках проекта The Next Green Talents — конкурса, ориентированного на продвижение идей устойчивого развития. Темой коллекции стало вторичное использование вещей (up-cycling). Дизайнеров попросили создать интересную новую вещь, используя модели из прошлых коллекций, сохранившиеся на стоках онлайн-магазина Yoox.

Еще один итальянский бренд, Elisabetta Franchi, во главе с основательницей и экоактивисткой Элизабеттой Франки выступает за отказ от меха. Став членом программы против использования меха итальянской ассоциации по защите животных LAV, Элизабетта Франки отказалась и от использования гусиного пуха и шерсти ангоры в своих коллекциях.

Одна из флагманов движения в поддержку осознанного потребления, конечно, дизайнер Стелла Маккартни. Британка уже много лет доказывает, что не нужно жертвовать моральными нормами, чтобы соответствовать модным тенденциям: в ее коллекциях встречаются переработанный нейлон, полиэстер и тот самый органический хлопок, для выращивания и обработки которого не используют химию. А теперь она еще возьмет на себя роль специального советника по вопросам экологии в управлении LVMH. Об этом стало известно в середине июля.

В июне 2019 года под брендом adidas by Stella McCartney вышла коллекция спортивной одежды для тенниса, сделанной полностью из пластикового мусора. Проект был реализован в партнерстве с организацией Parley for the Oceans, которая борется с загрязнением океанов. На корте Уимблдона в новой униформе играли мировые звезды тенниса: Анжелика Кербер, Каролина Возняцки, Гарбинье Мугуруса, Александр Зверев, Доминик Тим и Стефанос Циципас.

Люкс и масс-маркет в борьбе за осознанное потребление

Показ коллекции Александра Маккуина «Рог изобилия», cезон весна-лето 2009-2010

Модные дома стремятся поддерживать тренд на ответственное потребление, еще и инвестируя в экостартапы. Например, Chanel вложила средства в стартап Evolved by Nature, который занимается исследованиями способов замены химикатов натуральными компонентами. Но масс-маркет тоже не отстает: fast-fashion бренды стараются исправить ущерб, который нанесли экологии.

Флагманом одежды из переработанных материалов выступает шведский бренд H&M, выпуская капсульные коллекции, созданные из переработанных материалов.

Компания Inditex, владеющая брендами Zara, Zara Home, Oysho, Uterque, Pull & Bear, Bershka и Stradivarius, запустила инициативу Join Life. Проект включает в себя: оптимизацию процессов логистики, открытие экологически эффективных магазинов, использование упаковки из переработанных материалов, программу сбора использованной одежды.

Известный испанский масс-маркет бренд Mango уже не первый год выпускает линию Committed из переработанных материалов.

Mango работает над программой Take Action, объединяющей инициативы по развитию бизнес-модели, соответствующей принципам бережного отношения к окружающей среде и ответственного производства. Бренд также начал работу с фондом Better Cotton Initiative с целью дальнейшего увеличения использования органического хлопка и продвижения ответственного производства волокон по всему миру.

А как насчет нишевых марок?

Нишевые зарубежные модные бренды своей инициативностью подстегивают более крупных коллег в движении к устойчивому производству. Например, английский бренд женской одежды Kestan продвигает идеи осознанности: поддерживают местных производителей и ручной труд, а также используют свои стоки для создания новых коллекций. Бренд сотрудничает со всемирной организацией Global Organic Textile Standards, которая следит за стандартами производства органических материалов: от экологичности до условий труда занятых в производстве людей. Варшавская студия дизайна Thisispaper, выпускающая минималистичные рюкзаки пастельных оттенков, тоже поддерживает местных производителей и использует только органически выращенный хлопок и лен, а марка из Нью-Йорка SiiZU обеспокоена минимизацией углеродного следа от своего производства, поэтому базирует свои фабрики, пошивочные цеха и поставщиков рядом друг с другом, чтобы избежать ненужных перелетов,— в Монголии, Китае, Японии.

Устойчивая мода в России и на Украине

Отечественные локальные бренды тоже подают хороший пример, интересен кейс российского бренда NNedre, выпускающего базовые модели из натуральных тканей. Основательница марки Нелли Недре планирует делать распродажи тканей, которые остаются после производства новых коллекций, а также запустить проект с художниками и дизайнерами интерьеров, которые превратят переработанные материалы в арт-объекты.

Марка из Санкт-Петербурга, выпускающая мономодель стеганой куртки в разных оттенках Vatnique, тоже придерживается принципов устойчивой моды, используя в работе винтажные и оставшиеся от крупных производств материалы, а украинский бренд базовых вещей и денима Ksenia Schnaider, завоевавший любовь Тины Кароль, Беллы Хадид и Дуа Липа, не первый год экспериментирует с переработанными материалами, делая акцент на экологичности. Деним, использующийся в каждой коллекции бренда, получают из текстильных отходов, ему же вторит RCR Khomenko, проект дизайнера Яси Хоменко, которая одной из первых стала следовать тренду на upcycling на Украине. Яся переделывает рубашки, наносит принты-иллюстрации на ткани, которые находит на винтажных маркетах и в секонд-хендах.

Максим Токарев, директор Центра развития экологических и социальных проектов, руководитель проекта «Сохраним Байкал» 20 лет назад дизайнер Пако Рабанн предложил использовать пластик в производстве одежды, тогда это казалось чем-то из мира футуризма. А сейчас носить одежду и обувь из переработанных материалов стало модным. Из переработанного пластика (в том числе и пластиковых бутылок) производят большинство искусственных материалов — от флиса до полиэстера. Например, футболку можно сделать из восьми пластиковых бутылок, а флисовую зимнюю куртку — из 40 бутылок. Полиэстер — один из самых популярных материалов в мире. Одежда из него наиболее практична для занятий спортом. Полиэстер, произведенный из качественного сырья, не вызывает аллергических реакций и сам по себе не вреден. Проблемы может вызывать разве что некачественный краситель.

Где узнать больше об ответственном потреблении?

Поддержать идеи устойчивого развития и узнать об ответственном потреблении сегодня можно даже в музее. Так, в «Гараже» уверены, что наше представление об экологии пора менять, поэтому запустили масштабный выставочный проект: «Грядущий мир: экология как новая политика. 2030–2100», который объединит исторические и новые произведения более 50 авторов из России и со всего мира и занимает все пространство музея. До декабря здесь будут идти лекции и мастер-классы, посвященные осознанному образу жизни, также кураторы обещают экопрогулки по парку Горького и тематические кинопоказы в Garage Screen.

До 28 июля можно успеть посетить еще одну важную выставку, связанную с темой экологии и устойчивой моды. Всероссийский выставочный проект в области современной культуры «Взлет», организатором которого является ВДНХ, проходит уже четвертый раз в павильоне «Космос».

Фото с выставки «Взлёт», 2019 год

В нынешнем году в экспозиции представлены работы начинающего дизайнера одежды Анны Халиулиной, которая стала победительницей проекта «Взлет».

Анна представила концептуальную коллекцию мужской и женской одежды Sustainable Shell («Осознанная оболочка»). По задумке автора коллекция отвечает на один из наиболее острых вопросов времени — что делать с перепроизводством одежды? Анна Халиулина предлагает решение в плоскости переосмысления уже созданных вещей. Отталкиваясь от базового гардероба, дизайнер находит новые формы и смыслы, подчеркивая функциональность и эргономичность готовых изделий.

Дизайнер Анна Халиулина Время одежды ради моды прошло, моя коллекция сделана на основе старых рубашек, в ней есть как простые минималистичные формы, так и сложные оболочки-трансформеры, например юбка-рубашка, в составе которой только натуральные хлопок и лен, а также ткани, имитирующие полиэтиленовые пакеты. Вещи из коллекции представлены в единичных экземплярах. Сейчас приобрести их можно по предварительному заказу, но в ближайшие полгода мы планируем отшить их малым тиражом

На выставке можно будет наблюдать весь процесс рождения коллекции: от простой идеи до готовых вещей, а также попробовать собственные силы в моделировании.

Дарья Зорина