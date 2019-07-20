МСЗ довел до фобий

Жители в Татарстане чаще, чем в других регионах, боятся столкнуться с полицейским произволом и опасаются роста этнической преступности. Однако одна из главных фобий связана со строительством мусоросжигательного завода (МСЗ). Эта тема наиболее активно обсуждается в СМИ и социальных сетях, говорится в исследовании Компании развития общественных связей (КРОС), предоставленном «Ъ-Казань». Местные эксперты соглашаются, что тема МСЗ беспокоит значительную часть жителей Татарстана: недовольство «должно стать сигналом» для властей республики накануне выборов в Госсовет. В то же время, по мнению экспертов, в исследовании оказались не учтены возмущения жителей программой аварийного жилья и проектом генерального плана Казани.

КРОС предоставила «Ъ-Казань» данные «Национального индекса тревожностей» по Татарстану. Рейтинг фобий жителей республики был составлен на основе мониторинга СМИ и социальных сетей. При этом сравнивался уровень интереса в этих источниках, проявленный к одной и той же ситуации. Замеры проводились во втором квартале 2019 года.

На первом месте в исследовании размещены страхи жителей Татарстана, связанные «со строительством мусорного полигона или мусороперерабатывающего завода в районе проживания». Для Татарстана эта тема актуальна в связи с планами компании «РТ-инвест» построить в Осиновском сельском поселении, у границ Казани, мусоросжигательный завод, рассчитанный на прием 550 тыс. тонн отходов в год. Местные жители и экоактивисты выступают с протестами против завода. Тем нее менее проект получил положительное заключение госэкспертизы. Инвестор заявлял о намерениях начать строительство летом этого года.

Тема МСЗ достаточно политизирована. На выборы в Госсовет Татарстана выдвинулись сразу двое противников завода Вера Керпель (Волжский одномандатный округ) и Тимур Дмитриев (Прибрежный округ). Сейчас они собирают подписи, чтобы пройти регистрацию. Фобии, связанные со строительством мусорных объектов, характеры для большинства жителей России. «Мусорные» конфликты обострены в Архангельской области, Самаре, Кирове, Подмосковье.

Среди других фобий жителей Татарстана — это риск погибнуть в авиакатастрофе, страх укуса клеща. Также КРОС выявила в регионе «значительный уровень недовольства активностью РПЦ» и «сильную боязнь оказаться жертвой полицейского беспредела». Последние темы «широко обсуждаются в соцсетях при достаточно низком уровне их отражения в повестке СМИ», говорится в исследовании. Очевидно, что на страхи татарстанцев влияет общефедеральная повестка. Так, в соцсетях активно обсуждалась дело журналиста Ивана Голунова, которого незаконно задержали и обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Жители Казани выходили на акции в поддержку журналиста.

Вероятность «остаться один на один с пожаром» пугает жителей Татарстана меньше, чем жителей большинства других регионов страны. В исследовании эта фобия находится на шестом месте. После нее идет боязнь пострадать от бродячих собак. Эта тема также популярна у пользователями соцсетей, но практически не звучит в прессе, отмечают в КРОС.

При этом «самый высокий уровень приживаемости в Татарстане демонстрирует тревожность относительно этнической преступности и межнациональной напряженности», говорится в исследовании. При минимальном освещении в СМИ эта тема активно присутствует

в соцсетях. В качестве псевдофобии в регионе выявлен страх ДТП и дорожных конфликтов. «Несмотря на то, что журналисты уделяют достаточно внимания этой теме, в соцсетях она не вызывает широкой огласки»,— отмечают в КРОС. Запрет на ввоз «санкционных продуктов» находится на последнем месте среди тревожностей жителей региона – эту проблему практически не поднимают ни в СМИ, ни в соцсетях.

«Такое исследование — еще один сигнал для властей Татарстана, которым предстоит проводить честные и чистые выборы в Госсовет»,— говорит казанский политолог Сергей Сергеев, указывая на то, что тема мусоросжигательного завода в действительности беспокоит значительную часть жителей республики. При этом он отмечает высокий уровень фобии полицейского произвола в Татарстане, связывая его с пытками в казанском отделе полиции «Дальний»: «Новые случаи полицейского произвола могут активизировать страхи». При этом господин Сергеев считает, что методика исследования не исключает появления каких-то «случайных фобий», например, укуса клеща. «Это больше характерно, наверное, для Дальнего Востока. Но у нас она может активно тиражироваться в СМИ. Я считаю, что необходимо обращать внимание на более долговременные тенденции»,— говорит эксперт. Он также отмечает, что в индексе не учтены возмущения жителей Татарстана программой аварийного жилья и проектом генерального плана Казани. «Но, возможно, эта страхи касаются лишь ограниченной части жителей республики»,— заключает эксперт.

Кирилл Антонов