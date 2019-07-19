Росбанк представляет новую кредитную карту #120подНОЛЬ

Росбанк предложил клиентам кредитную карту #120подНОЛЬ с беспроцентным периодом до 120 дней. Таким образом, можно совершать любые покупки по карте в кредит и в течение практически четырех месяцев не платить банку проценты.

Кредитный лимит по карте #120подНОЛЬ определяется индивидуально для каждого клиента и может доходить до 1 млн рублей. В первый месяц комиссия за обслуживание не взимается, и в каждый последующий также составляет 0 рублей при сумме покупок по карте более 15 000 рублей. Кроме того, с карты #120подНОЛЬ можно снимать наличные в банкоматах, а также переводить средства на другие карты. Одобрение кредитной карты можно получить онлайн, оставив заявку на сайте, выпуск карты – бесплатно.

«Мы уделяем большое внимание пожеланиям наших клиентов и исследуем потребности рынка. Сейчас ключевые факторы выбора кредитной карты: недорогое или бесплатное обслуживание, длинный льготный период и низкая процентная ставка. Кредитная карта #120подНОЛЬ сочетает в себе эти характеристики, что позволяет нам с уверенностью говорить о выгодности нашего нового предложения для клиентов», - прокомментировал Дамиан Леклер, директор департамента розничных продуктов и маркетинга Росбанка.

Ознакомиться с подробной информацией можно на сайте Росбанка.

Тарифы

- 0 — первый месяц обслуживания

- 0 в месяц — со второго месяца при сумме покупок от 15 000 , иначе — 99

Комиссия за снятие/перевод денег

- 0 — собственные средства в банкоматах Росбанка и партнеров

- 1%+100 — собственные средства в сторонних банкоматах

- 4,9% + 290 — в остальных случаях

Требования к заемщику

- Гражданство РФ

- Постоянная регистрация в регионе, где находится подразделение банка

Необходимые документы

- Паспорт гражданина РФ

- Документ, подтверждающий доход*: 2-НДФЛ или справка по форме банка

- Документ, подтверждающий трудовую занятость**

При выборе лимита до 100 тысяч нужен только паспорт!

*Не требуется для клиентов, получающих зарплату на счет в банке

**Может быть запрошен при определённых параметрах кредита