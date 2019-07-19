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Фото: Архив пресс-службы

Zenith создали авангардные часы специально для сайта Farfetch

Отмечая один год сотрудничества, часовая марка Zenith и онлайн-платформа Farfetch объединились для создания эксклюзивной летней версии часов DEFY Classic, выпущенной ограниченным тиражом 25 экземпляров и доступной исключительно на сайте Farfetch.

Узнаваемый фацетированный корпус новых авангардных DEFY Classic Farfetch Edition диаметром 41 мм выполнен из белой керамики, а ремешок — из белого каучука со вставкой телесного цвета и сияющей фактурой. А механизм, видимый через открытый скелетонированный циферблат, является ультрасовременной версией классического калибра Zenith Elite благодаря кремниевому анкерному колесу и запасу хода 50 часов.

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