Открылось пространство красоты PEACH

В новом салоне на Фрунзенской набережной делается акцент на популярные процедуры: уход и укладки для волос, макияж, маникюр и педикюр, коррекцию и окрашивание бровей, а также экспресс-ритуалы по уходу за лицом. Примечательно, что любые услуги могут комбинироваться между собой и выполняться несколькими мастерами одновременно: уход для лица можно легко совместить с маникюром или педикюром, а дневной макияж — с интенсивным уходом для волос. Экспресс-уходы для лица тут делают на немецкой косметике Skinbiotic, уход за волосами и укладки — на Balmain и Oribe, а маникюр — на Fedua и Luxio. Также в меню процедур есть те, что делаются на косметике марок Zeilinsky & Rozen и Santa Maria Novella.

Интерьер салона PEACH выполнен в стиле ар-деко и идеально подходит для проведения бьюти-девичников или небольших вечеринок.