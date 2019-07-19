19 июля, пятница
Войти в профиль
Стиль

Коротко

Новости

все новости

Фото: Архив пресс-службы

Открылось пространство красоты PEACH

В новом салоне на Фрунзенской набережной делается акцент на популярные процедуры: уход и укладки для волос, макияж, маникюр и педикюр, коррекцию и окрашивание бровей, а также экспресс-ритуалы по уходу за лицом. Примечательно, что любые услуги могут комбинироваться между собой и выполняться несколькими мастерами одновременно: уход для лица можно легко совместить с маникюром или педикюром, а дневной макияж — с интенсивным уходом для волос. Экспресс-уходы для лица тут делают на немецкой косметике Skinbiotic, уход за волосами и укладки — на Balmain и Oribe, а маникюр — на Fedua и Luxio. Также в меню процедур есть те, что делаются на косметике марок Zeilinsky & Rozen и Santa Maria Novella.

Интерьер салона PEACH выполнен в стиле ар-деко и идеально подходит для проведения бьюти-девичников или небольших вечеринок.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Приложения

Стиль Travel#29

от 27.06.2019

Стиль АРТ#27

от 11.06.2019

Стиль Санкт-Петербург#24

от 05.06.2019

Тренд "Кино" #22

от 28.05.2019

Стиль Украшения#21

от 22.05.2019

Профиль пользователя