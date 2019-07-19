В Ленобласти к концу 2020 года планируется ввести 16 автомобильных газовых заправок

19 июля, пятница
До конца 2020 года на территории Ленобласти ООО «Газпром газомоторное топливо» планирует ввести 16 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко.
По его словам, в настоящее время в Ленобласти строятся восемь таких заправок.
Как сообщает «Интерфакс» стоимость строительства одной АГНКС составляет 100-200 млн рублей.
По данным правительства Ленобласти, одна из таких станций была открыта в Кингисеппе. Она способна обслуживать до 400 автомобилей в сутки. Следующими районами, где появятся такие станции, станут Приозерский и Всеволожский. Администрация региона ранее поручила определить участок под АГНКС в Сосново.