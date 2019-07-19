19 июля, пятница
Войти в профиль
Стиль

Коротко

Новости

все новости

5

Фото: Архив пресс-службы

Hublot открыли сезон на Ибице

После Миконоса, Капри и Порто Черво швейцарский часовой бренд Hublot завоевал еще одну средиземноморскую жемчужину, открыв летний поп-ап-бутик на Ибице. Во время открытия гости наслаждались атмосферой летнего праздника в присутствии Рикардо Гваделупе, генерального директора марки, и Ноэми де Мигель, телеведущей «Формулы-1». Специально к мероприятию был приурочен запуск новой модели часов Classic Fusion Chronograph Ibiza с корпусом из синей керамики и белым ремешком — на выбор такого сочетания цветов дизайнеров марки вдохновил сам остров и его праздничная атмосфера. И эти часы могут стать отличным способом порадовать себя этим летом

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Приложения

Стиль Travel#29

от 27.06.2019

Стиль АРТ#27

от 11.06.2019

Стиль Санкт-Петербург#24

от 05.06.2019

Тренд "Кино" #22

от 28.05.2019

Стиль Украшения#21

от 22.05.2019

Профиль пользователя