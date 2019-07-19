Hublot открыли сезон на Ибице

После Миконоса, Капри и Порто Черво швейцарский часовой бренд Hublot завоевал еще одну средиземноморскую жемчужину, открыв летний поп-ап-бутик на Ибице. Во время открытия гости наслаждались атмосферой летнего праздника в присутствии Рикардо Гваделупе, генерального директора марки, и Ноэми де Мигель, телеведущей «Формулы-1». Специально к мероприятию был приурочен запуск новой модели часов Classic Fusion Chronograph Ibiza с корпусом из синей керамики и белым ремешком — на выбор такого сочетания цветов дизайнеров марки вдохновил сам остров и его праздничная атмосфера. И эти часы могут стать отличным способом порадовать себя этим летом