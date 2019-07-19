Dior представили пляжную мужскую одежду со стальной женщиной

В разгар сезона отпусков французский модный дом Dior продолжает выпускать новые капсулы, разработанные креативным директором мужской линии Кимом Джонсом. На сей раз он представил свою первую коллекцию пляжной одежды для бренда, разработанную в коллаборации с японским художником-иллюстратором Хадзиме Сораямой. Это он создал для шоу Dior в Токио 12-метровую скульптуру женщины из алюминия.

В капсулу вошли самые разнообразные предметы, без которых невозможно представить красивый отдых,— футболки, рубашки с коротким рукавом, шорты из нейлона для плавания, бермуды, нейлоновые сумки и новая версия кроссовок Dior B23. На всех предметах заметен принт в виде известной работы Сораямы «Сексуальный робот»: стальная женщина то томится на поле цветов или плещется среди других роботов в брызгах океана.

Коллекция доступна в интернет-магазине Dior.