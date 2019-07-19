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Фото: Архив пресс-службы

В Woolrich предлагают пережить холода в куртках Buffalo

В лукбуке сезона осень-зима—2019/20 американского бренда Woolrich снялись молодые актеры — Хиро Файнс-Тиффин (известен по роли молодого Волан-де-Морта в фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка») и Одесса Янг (звезда картины «Во всё тяжкое» с Джонни Деппом в главной роли). Она также сыграет в грядущем мини-сериале по роману Стивена Кинга «Противостояние», в котором задействован Мэрилин Мэнсон.

Съемка прошла в парке Флашинг-Медоус в Нью-Йорке, фотографом стал Даниэль Ши. Актеры демонстрируют знаковые модели, которыми славится бренд Woolrich — двухстороннюю Arctic Parka, клетчатую куртку Buffalo, уютное пончо, бомбер Buffalo и утепленные пуховики. К слову, дизайн классических моделей значительно обновился — в глаза бросается расширенная цветовая гамма и декоративные вставки различных фактур.

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