Почетный консул Гвинейской республики продал свою долю в «Невском банке»

Бизнесмен Сергей Гирдин, являющийся почетным консулом Гвинейской республики в Санкт-Петербурге, вышел из капитала ПАО «Невский банк». До последнего времени ему принадлежало 9,9925% акций кредитной организации, однако в настоящий момент доля господина Гирдина достигла нулевой отметки, в то время у другого совладельца банка — Владимира Кошелева — увеличилась на ту же величину, сообщает АБН.

Сергей Гирдин является основателем ГК «Марвел» — одного из крупнейших широкопрофильных IT-дистрибуторов на территории России и стран СНГ. Так же он известен тем, что в 2016 году передал в дар Государственному Эрмитажу коллекцию африканского искусства.

Отметим, что за последние несколько месяцев в ПАО «Невский банк» неоднократно менялись совладельцы. В частности, в апреле из капитала банка вышел предприниматель Константин Осипов, а июне — Денис Русаков, владевшие той же долей, что и Сергей Гирдин.