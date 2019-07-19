«Татнефть» продаст «Танеко» активы на 1,6 млрд рублей

«Татнефть» продаст «Танеко» секцию 2500 «Экстрактивная дистилляция сульфоланом» за 1 млрд руб. (0,12% от общей стоимости активов компании)и операторную технологических установок завода глубокой переработки нефти за 615,9 млн руб. (0,07%). Соответствующую сделку одобрил совет директоров нефтяной компании, говорится на сайте раскрытия корпоративной информации.

«Татнефти» принадлежит 91% в уставном капитале АО «ТАНЕКО», оставшиеся 9% — принадлежащему правительству Татарстана АО «Связьинвестнефтехим».

“Ъ-Казань”