«Содружество» может построить курский маслозавод к 2022 году

Агропромышленная группа «Содружество» Александра и Натальи Луценко планирует реализовать проект строительства завода по переработке масличных культур в Курской области в 2019-2022 годах. Об этом стало известно в ходе общественных обсуждений результатов «Мастерских проектов» и стратегии развития Курской области, проходивших в Юго-Западном государственном университете. На предприятии стоимостью 20 млрд руб. и мощностью более 1 млн т в год может быть создано 500 рабочих мест. Ранее в администрации области подчеркивали, что пока соя, произведенная в Курской области, вывозится в соседние регионы, в том числе в Белгородскую область и Южный федеральный округ.

«Содружество» — крупный переработчик семян масличных в СНГ и Европе, имеет производственные комплексы в России, Белоруссии, Бразилии и других странах. Выручка по итогам 2018 года — 156 млрд руб.

О возможном строительстве маслозавода в Воронежской области — в материале “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин, Любовь Воробьева