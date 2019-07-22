Доплата к пенсиям воронежских чиновников в среднем достигает 17 тыс. рублей

Ежемесячно около тысячи бывших и действующих госслужащих Воронежской области получают доплату к пенсии в среднем около 17,2 тыс. руб. Как сообщили “Ъ-Черноземье” в региональном департаменте социальной защиты, в 2018 году в Воронежской области было 966 получателей пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии), к первому июля 2019-го их число увеличилось до 982. В минувшем году на доплаты бюджет, по данным департамента, израсходовал 186,1 млн руб. В нынешнем году на аналогичную статью расходов предусмотрено 202,9 млн руб.

Напомним, с прошлого года в правительстве региона уделяют особое внимание выплате пенсий за выслугу лет. Так, в декабре губернатор Александр Гусев после выплаты 23 должностных окладов бывшему вице-губернатору Юрию Агибалову отметил, что теперь «лично оценивает все документы о преференциях». Прокуратура Воронежской области не выявила нарушений в выплате окладов господину Агибалову. Он 15 сентября покинул пост врио вице-губернатора, а уже через два дня снова стал исполняющим обязанности заместителя. Благодаря двухдневной отставке он получил право на единовременную выплату, которая превысила 233 тыс. руб., а также доплату к пенсии (75% заработка). Впрочем, уже в начале октября Юрий Агибалов был окончательно уволен.

Подробнее о том, как Александр Гусев менял заместителей,— в материале ’’Ъ-Черноземье’’ «Воронежский губернатор оказался незаменим».

Андрей Цветков