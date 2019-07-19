ФК «Ростов» пригрозил «Арсеналу» жалобой в РФС за ведение переговоров с их игроком

Футбольный клуб «Ростов» пригрозил «Арсеналу» жалобой в Российский футбольный союз за нарушение регламента по статусам переходов, сообщает пресс-служба ростовского клуба. Поводом для конфликта стало интервью директора ФК «Арсенал» Андрея Рудакова, где он упомянул о ведении переговоров с бывшим игроком «Ростова» Ризуаном Мирзовым о переходе в тульский клуб.

«Мы напоминаем господину Рудакову, что правилами РФС и ФИФА категорически запрещено вступать с игроками в переговоры без разрешения действующего клуба. За подобное нарушение на клуб могут быть наложены достаточно серьезные санкции», - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что этот поступок «не красит „Арсенал“ и Резиуана Мирзова»

Дарья Голякова