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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Тамбовской области растет число погибших в ДТП

За первую половину 2019 года в Тамбовской области в 560 ДТП погибло 65 человек — на 18% больше, чем за первые шесть месяцев 2018-го. Об этом рассказал замначальника областного управления ГИБДД Юрий Дронов в ходе заседания общественного совета проекта «Безопасные дороги» в регионе, следует из сообщения областной думы. Рост погибших констатируется на всех видах дорог общего пользования — федерального, регионального и местного значения. Основной причиной роста смертности называется низкая транспортная дисциплина водителей, а наиболее травмоопасным остается выезд на встречную полосу. Ранения на дорогах Тамбовской области за полгода получили 728 человек.

Чем заканчивались уголовные дела о коррупции в воронежском управлении ГИБДД — в материале “Ъ-Черноземье” «Воронежских гаишников начали штрафовать».

Олег Мухин


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