Из-за халатности сотрудников администрации Нижнего Новгорода возбудили уголовное дело

Следственное управление СК РФ по Нижегородской области возбудило уголовное дело из-за халатности должностных лиц администрации Нижнего Новгорода и неисполнении решения суда об обеспечении воспитанницы детского дома жильем (по ч. 1 ст. 293 УК РФ, ч. 2 ст. 315 УК РФ).

По версии следствия, решение о передаче жилья воспитаннице по договору найма Нижегородский райсуд вынес в мае 2018 года. Несмотря на то, что в 2018-2019 годах городу было передано 30 жилых помещений для подобных целей, заявительнице до сих пор не предоставили жилплощадь.

Анастасия Еремина