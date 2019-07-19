«ВКонтакте» запустит сервис для знакомств Lovina

Социальная сеть «ВКонтакте» анонсировала запуск собственного приложения для знакомств Lovina. В пресс-релизе соцсети отмечается, что для поиска пары в сервисе не обязательно иметь аккаунт в «ВКонтакте» — можно только заполнить анкету, на основании которой алгоритмы предложат наиболее подходящих собеседников.

«Основой механики нового продукта станут видеозвонки и видеоистории. Пользователи смогут узнать друг друга по-настоящему и убедиться в выборе, чего нельзя сделать только в переписке»,— уверены создатели приложения.

При этом завести знакомство можно будет с помощью просмотра анкет и по переходам в карусели видеозвонков. Первый вариант предусматривает создание чата в случае взаимной симпатии. При этом диалог исчезнет, если за 48 часов собеседники не решатся на видеоисторию или видеозвонок.

Разработчики утверждают, что в приложении не будет рекламы, но сервис предусматривает «дополнительные платные возможности». «ВКонтакте» не раскрывает точную дату запуска сервиса. Пользователи же могут регистрироваться в приложении с помощью чат-бота уже сейчас, за регистрацию они получат премиум-аккаунт на месяц.