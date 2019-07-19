Донской минпром заявился не по адресу

Как стало известно “Ъ-Юг”, министерство промышленности Ростовской области не смогло взыскать с ООО «Евродон» 73 млн руб. Эти деньги являются субсидией, выданной компании в 2016 году на развитие производства индейки. Чиновники заявили, что «Евродон» нарушил условия договора о субсидировании и потребовали вернуть средства, подав в арбитраж соответствующий иск. Однако, суд принял во внимание, что компания находится в процедуре конкурсного производства и отказал в рассмотрении заявления. Юрист говорит, что чиновникам нужно было заявлять требование в рамках дела о банкротстве «Евродона».



Арбитражный суд Ростовской области оставил без рассмотрения заявление регионального министерства промышленности о взыскании 73 млн руб. с ООО «Евродон» (информация об опубликована в картотеке суда). Как ранее писал “Ъ-Юг”, эта сумма является субсидией, предоставленной министерством «Евродону» на развитие производства. В мае ведомство обратилось в арбитраж с требованием вернуть деньги. В качестве основания в иске указано, что в 2016 году Минпром заключил с «Евродоном» договор о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на подключение к электрическим и газовым сетям объектов комплекса по производству мяса индейки. В соответствии с договором министерство перечислило компании деньги для подключения к коммуникациям новых участков содержания птицы и комбикормового цеха с элеватором. Однако, как заявляют в ведомстве, «Евродон» якобы не исполнил свои обязательства по договору. В частности, компания не отчиталась о полном выполнении работ в срок до февраля 2019 года, а также нарушила обязательство о недопустимости задолженностей по платежам. Поэтому чиновники посчитали, что производитель индейки лишается права на субсидию, и направили ему уведомление об отказе от договора в одностороннем порядке.

«Евродон» просил суд не рассматривать заявление минпрома о взыскании спорной субсидии, поскольку компания находится в процедуре банкротства. Изучив дело, судья с этим согласился. Он принял во внимание, что 2 июля «Евродон» был признан банкротом с открытием конкурсного производства. После этого все имущественные требования к компании могут быть предъявлены только в рамках процедуры банкротства, отметил судья.

«При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что исковое заявление министерства промышленности и энергетики Ростовской области подлежит оставлению без рассмотрения», – говорится в определении арбитража.

По мнению Сергея Радченко из адвокатского бюро «Юг», суд поступил в полном соответствии с законом «О банкротстве». «Если минпром хочет вернуть субсидию, ему надо вступить в дело о банкротстве компании, подав заявление о включении требования в реестр требований кредиторов»,– говорит юрист.

Отметим, что сейчас на рассмотрении ростовского арбитража находится другое заявление минпрома с требованием к «Евродону» о возврате еще одной субсидии в размере 56 млн руб. Эти средства компания получила по тому же договору о возмещении части затрат на подключение к коммуникациям.

ООО «Евродон» входит в ГК «Евродон», основанную предпринимателем Вадимом Ванеевым. ГК была вторым по объемам производства производителем мяса индейки в России после «Дамате» Наума Бабаева и Рашида Хайрова. По данным Agrifood Strategies, в 2018 году группа выпустила 45 тыс. т мяса индейки в убойном весе, заняв 17% рынка в натуральном выражении (259,08 тыс. т). Из-за эпидемии гриппа птиц с декабря 2016 года по апрель 2017-го на площадках «Евродона» погибло около 1,5 млн птиц, убытки группы превысили 2,6 млрд руб. Вспышки болезни были и в 2018 году.

Вадим Водолазов