Стоимость ремонта дома в Пензе завысили на 1 млн рублей

В Пензенской области расследуется уголовное дело по фактам халатности со стороны должностных лиц управления ЖКХ Пензы. Нарушения выявлены в ходе прокурорской проверки исполнения программы капитального ремонта и расселения аварийного жилфонда

Как сообщили в региональной прокуратуре, проверка показала, что одной из подрядных организаций, занимающихся капитальным ремонтом домов, были выделены 5,1 млн руб на ремонт фасада дома № 69 на улице Кирова. Работы были выполнены в полном объеме, однако выяснилось, что примененные в смете расценки были завышены. Фактическая стоимость работ ниже оплаченной от 800 тыс. руб. до 1 млн руб. Аналогичные нарушения выявлены еще по двум домам.

«Одной из причин завышения стоимости работ стало отсутствие проверки достоверности сметной стоимости капитального ремонта должностными лицами Управления ЖКХ Пензы»,— пояснили в прокуратуре.

Сергей Петунин