Верховный суд не согласился с Федеральной налоговой службой Станет ли его решение основанием для пересмотра дел о доначислении налогов задним числом

Верховный суд выступил против повышения налога на недвижимость задним числом. Высшая судебная инстанция встала на сторону компании «Юмакс», владеющей зданием на Ильинке площадью более 3 тыс. кв. м.

Дело о доначислении налогов началось три года назад. Подробности — в справке «Коммерсантъ FM».

В декабре 2016-го московские власти повысили кадастровую стоимость объекта, принадлежащего компании «Юмакс», причем с 1 января того же года. В итоге ФНС доначислила компании 10 млн руб. налога на недвижимость. То же самое произошло с собственниками еще 2,5 тыс. объектов московской недвижимости — владельцев обязали доплатить в общей сложности 12,5 млрд руб. Против решения ФНС были поданы десятки исков.

Решение Верховного суда по поводу «Юмакса» — первый случай, когда высшая судебная инстанция выступила на стороне собственника. Правда, это не гарантирует, что дело компании будет пересмотрено, считает советник адвокатского бюро «Линия права» Алексей Костоваров: «Конечно, несмотря на то, что де-юре у нас не прецедентное право, тем не менее, решения высших судов являются для нижестоящих арбитражей ориентиром.

Я думаю, данная позиция окажет серьезное влияние на формирование практики по данному вопросу.

В то же время суды часто прикрываются тем, что ВС рассмотрел дело, и хотя это правильная позиция, там учитывались конкретные фактические обстоятельства. Так что, эта точка зрения может быть неприменима. Не исключено, что многие арбитражи будут это обходить таким образом. В ситуации же, если вы уплатили налог, но при этом появилась позиция Верховного суда, оснований пересмотреть судебные акты нет. Гражданский процессуальный кодекс не предусматривает определение ВС как основание для пересмотра. В то же время в данной ситуации, на мой взгляд, можно обратиться за заявлением о возврате излишне уплаченного налога со ссылкой на решение высшего судебного органа. Думаю, такое обращение не пройдет гладко и потребуются какие-то определенные процедуры, чтобы доказать свою правоту».

После такого решения Верховного суда власти и налоговики постараются не пересматривать кадастровую стоимость недвижимости и сумму налогов задним числом, считает налоговый эксперт юридической компании «Пепеляев Групп» Вадим Зарипов: «Конечно, нужно мотреть мотивировочную часть решения, в нем как раз будет заключаться та правовая позиция, которую сформировал Верховный суд. На мой взгляд, тот подход, который он формирует, безусловно, повлияет на перспективу, его нужно будет учесть в том числе и московскому правительству.

Я уверен, что столичные и другие региональные власти постараются избежать таких ситуаций».

В своем комментарии “Ъ FM” Федеральная налоговая служба объяснила доначисление налога на объект недвижимости, принадлежащий «Юмаксу», тем, что кадастровая стоимость здания была существенно занижена.

Андрей Загорский