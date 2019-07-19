19 июля, пятница
Войти в профиль
Радио «Ъ FM»

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ   |  купить фото

Верховный суд не согласился с Федеральной налоговой службой

Станет ли его решение основанием для пересмотра дел о доначислении налогов задним числом

от

Верховный суд выступил против повышения налога на недвижимость задним числом. Высшая судебная инстанция встала на сторону компании «Юмакс», владеющей зданием на Ильинке площадью более 3 тыс. кв. м.


Дело о доначислении налогов началось три года назад. Подробности — в справке «Коммерсантъ FM».

В декабре 2016-го московские власти повысили кадастровую стоимость объекта, принадлежащего компании «Юмакс», причем с 1 января того же года. В итоге ФНС доначислила компании 10 млн руб. налога на недвижимость. То же самое произошло с собственниками еще 2,5 тыс. объектов московской недвижимости — владельцев обязали доплатить в общей сложности 12,5 млрд руб. Против решения ФНС были поданы десятки исков.

Решение Верховного суда по поводу «Юмакса» — первый случай, когда высшая судебная инстанция выступила на стороне собственника. Правда, это не гарантирует, что дело компании будет пересмотрено, считает советник адвокатского бюро «Линия права» Алексей Костоваров: «Конечно, несмотря на то, что де-юре у нас не прецедентное право, тем не менее, решения высших судов являются для нижестоящих арбитражей ориентиром.

Я думаю, данная позиция окажет серьезное влияние на формирование практики по данному вопросу.



В то же время суды часто прикрываются тем, что ВС рассмотрел дело, и хотя это правильная позиция, там учитывались конкретные фактические обстоятельства. Так что, эта точка зрения может быть неприменима. Не исключено, что многие арбитражи будут это обходить таким образом. В ситуации же, если вы уплатили налог, но при этом появилась позиция Верховного суда, оснований пересмотреть судебные акты нет. Гражданский процессуальный кодекс не предусматривает определение ВС как основание для пересмотра. В то же время в данной ситуации, на мой взгляд, можно обратиться за заявлением о возврате излишне уплаченного налога со ссылкой на решение высшего судебного органа. Думаю, такое обращение не пройдет гладко и потребуются какие-то определенные процедуры, чтобы доказать свою правоту».

После такого решения Верховного суда власти и налоговики постараются не пересматривать кадастровую стоимость недвижимости и сумму налогов задним числом, считает налоговый эксперт юридической компании «Пепеляев Групп» Вадим Зарипов: «Конечно, нужно мотреть мотивировочную часть решения, в нем как раз будет заключаться та правовая позиция, которую сформировал Верховный суд. На мой взгляд, тот подход, который он формирует, безусловно, повлияет на перспективу, его нужно будет учесть в том числе и московскому правительству.

Я уверен, что столичные и другие региональные власти постараются избежать таких ситуаций».

В своем комментарии “Ъ FM” Федеральная налоговая служба объяснила доначисление налога на объект недвижимости, принадлежащий «Юмаксу», тем, что кадастровая стоимость здания была существенно занижена.

Андрей Загорский


Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя