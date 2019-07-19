В Набережных Челнах число убийств сократилось на треть

В Набережных Челнах за первые шесть месяцев 2019 года число убийств сократилось на 34,5%, изнасилований — на 25% (3 преступления), грабежей — на 15% (68), автоугонов — на 16% (26). В целом , городское управление МВД зарегистрировало 3,3 тыс. преступлений, из которых 45% (1,6 тыс. случаев) уже расследованы, сообщается на официальном сайте города.

10-я часть всех преступлений относится к категории тяжких и особо тяжких. 44% нарушений совершены людьми в состоянии алкогольного опьянения. Вся тяжкие преступления раскрыты. Из незаконного оборота изъято пять огнестрельных оружия, 168 единиц боеприпасов и две гранаты, выявлено 149 наркопреступлений, ликвидировано два наркопритона, а также выявлено 1,1 тыс. административных правонарушений.

“Ъ-Казань”