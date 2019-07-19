В Курской области хотят создать газохимический кластер

В Курской области может появиться газохимический кластер. Об этом стало известно в ходе общественных обсуждений итогов «Мастерских проектов». Первая очередь предполагает производство аммиака, карбамида и удобрения КАС с объемом инвестиций 50 млрд руб. Местные власти сейчас ведут переговоры с потенциальным инвестором, подробнее детали не раскрываются. Вторая очередь предусматривает создание производства метанола и его производных (30 млрд руб.), а также строительство комплекса по получению олефинов (60 млрд руб.). Сырьем для реализации этих проектов должен стать природный газ.

О проектах по производству биоэтанола в Воронежской и Курской областях — в материале “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин, Любовь Воробьева