В Ростовской области ввод жилья вырос на 10,7%

В первом полугодии этого года ввод жилья в Ростовской области увеличился на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает управление информационной политики правительства региона. С начала года в области ввели в эксплуатацию 61 многоквартирный и 4,7 тыс. частных домов. Общая площадь введенного жилья составила 1,1 млн кв.м.

«Основной объем ввода жилья приходится на индивидуальное жилищное строительство. В настоящее время это 56%», - приводит пресс-служба слова министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергея Куца.

Всего в этом году в эксплуатацию сдадут более 2,5 млн кв. м жилья.

Дарья Голякова