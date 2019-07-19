«Татспиртпром» начинает поставки пива в Казахстан, Узбекистан и Латвию

«Татспиртпром» (принадлежит правительству Татарстана через АО «Связьинвестнефтехим») начнет продажу пива своего завода «Белый Кремль» в Казахстане, Узбекистане и Латвии, сообщает пресс-служба компании. Продукция будет реализовываться как в розничных магазинах, так и в магазинах Duty Free в аэропортах.

Компания будет поставлять пиво брендов «Белый кремль классическое» и «Белый кремль белое», «Старая Казань» светлое и темное, «CZ» светлое и темное, «Кама», «Жигулевское» и «Хмельные раки» в бутылках и банках.

Как писал “Ъ-Казань”, с января по май 2019 года предприятие увеличило реализацию алкогольной продукции на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,35 млн дал. Наибольший рост продаж, в 2,5 раза, наблюдается у коньяков «Татспиртпрома» и ликероводочной продукции — на 41%. Спрос на водку возрос на 8%.

“Ъ-Казань”