КНИТУ-КАИ к 2020 году построит общежитие на 620 мест за 246 млн рублей

Казанский авиационный институт к маю 2020 года построит общежитие на пересечении улиц Адоратского и Четаева, вблизи подразделения вуза — Германо-Российского института новых технологий. Как следует из документов госзакупки на строительство, общежитие будет рассчитано на 620 мест.

Помимо собственно здания подрядчик должен построить автостоянку на 128 парковочных мест, зону отдыха и спортплощадки. Высота общежития — 16 этажей.

Начальная стоимость контракта — 246,1 млн руб. Источник финансирования — «субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства».

“Ъ-Казань”