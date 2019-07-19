Прокуратура выявила нарушения сроков выдачи дипломов выпускникам Удмуртского госуниверситета

Прокуратурой Удмуртии выявила факт нарушения Удмуртским государственным университетом установленного законодательством восьмидневного срока выдачи дипломов после завершения государственной итоговой аттестации подтвердился. Проверку надзорный орган провел после сообщений в СМИ о невыдаче студентам университета документов об образовании, необходимых для дальнейшего продолжения обучения в магистратуре, сообщает пресс-служба прокуратуры.

В настоящее время в университете дипломы изготовили, осуществляется их вручение студентам, что позволит им своевременно подать документы, необходимые для поступления на обучение по программам магистратуры.

Руководство УдГУ принесло извинения выпускникам на официальном сайте вуза. Задержка выдачи дипломов произошла из-за того, что документы находились на подписании в Москве, объяснили в университете. На сегодняшний день эти документы в Москве подписаны. В УдГУ началась процедура выдачи дипломов.