Общественники ищут способ оградить пустующие дома в Саратове

Саратовские общественники рекомендовали администрации города разработать правовой механизм, который позволит оградить потенциально опасные постройки. Тема обсуждалась на заседании городской общественной палаты.

На мероприятии представители городской ОП пытались понять, что можно сделать с заброшенными многоквартирными домами на улицах Барнаульской и Пономарева. По их словам, они несут в себе потенциальную угрозу.

Представители администрации пояснили, что пока сохраняются права собственности третьих лиц на часть помещений, их снос и ограничение к ним доступа не представляются возможными. «Процедура подготовки сноса зданий предусматривает полный переход помещения в муниципальную собственность, а также сбор обширного пакета документов, что сопряжено с рядом сложностей: например, необходимость нотариальной регистрации сделки или неявка собственников. Помимо этого, часть имущества может быть арестована судебными приставами. В судебном порядке данные вопросы решаются в индивидуальном порядке в течение полугода, что существенно замедляет всю процедуру по подготовке к сносу»,— пояснили представители мэрии.

Председатель Общественной палаты Саратова Александр Занорин предложил организовать встречу с представителями районных администраций для совместной выработки механизмов, позволяющих огородить потенциально опасные постройки.

Сергей Петунин