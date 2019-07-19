На Кубани на чиновницу завели дело за воспрепятствование работе журналистки

В Новороссийске в отношении 45-летней сотрудницы администрации возбудили уголовное дело, она подозревается в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (ч.3 ст.144 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По версии следствия, днем 23 июня 2019 года корреспондентка местной газеты приехала в особо охраняемую природную зону для подготовки статьи о прорыве канализационного коллектора. Находившаяся там сотрудница администрации выхватила из рук журналистки мобильный телефон, на который та записывала видео, и ударила ее в области грудной клетки. Чиновнице грозит наказание в виде принудительных работа на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до шести лет.

Как сообщает новороссийское издание «Наша газета», пострадавшей оказалась их журналистка Ольга Макаренко. По информации издания, на нее напала помощница главы города Анжелика Коваленко.

Кристина Федичкина