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Фото: Андрей Абрамов

Обещанного три года подождут

Дольщикам «Смарт Сити» объявили, когда их дома достроят.

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Региональные власти планируют достроить все дома ЖК «Новинки Smart City», в которые вложены средства дольщиков, до конца 2021 года. Об этом заявил исполняющий обязанности министра строительства Нижегородской области Анатолий Молев в ходе выездного совещания, прошедшего на территории стройки. Дома, которые в настоящее время находятся в высокой степени готовности, их четыре, планируется сдать в текущем году, еще 11 домов – в следующем.

Напомним, около 1900 человек вложили свои средства в строительство жилья в «Новинки Smart City». Сейчас на площадке заложены 25 домов, которые не смог достроить обанкротившийся застройщик.

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