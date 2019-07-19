Краснодарский дистрибутор алкогольных напитков вступил в банкротство

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил заявление пензенского ООО «Гифт» о признании несостоятельной краснодарскую компанию «Флекс». В отношении нее введена процедура наблюдения, информация об этом опубликована в «СПАРК-Интерфакс».

Из материалов дела следует, что «Флекс» задолжал пензенскому предприятию около 3 млн руб., еще одна претензия «Гифта» в размере 2 млн руб. пока не рассмотрена.

По данным «СПАРК-Интерфакс», основной вид деятельности ООО «Флекс» - торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт. Стопроцентным собственником общества является Игорь Черепанов. Выручка от продажи компании в 2017 году составила 947 млн руб., чистая прибыль — 10 млн руб. В 2015-2016 годах «Флэкс» поставлял безалкогольные напитки на АЗС «Роснефть-Кубаньнефтепродукт».

Андрей Ульченко