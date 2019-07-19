Марина Другова сохранила должность на время следственных действий

Главный врач ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики» Марина Другова сохранила свою должность. Об этом сообщила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.

«В настоящий момент Марина Другова является действующим врачом, она находится в очередном отпуске. У нас есть информация, что в отношении нее проводятся следственные действия. Говорить о том, продолжит или нет она работу, я не могу. Это будет зависеть от того, чем они закончатся, и ее желания. Первоочередное решение буду принимать я, как учредитель, и оно будет зависеть от того, какие будут официальные документы», - пояснила Оксана Мелехова.

Напомним, Марина Другова была задержана 18 июня по подозрению в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения). По версии следствия, она похитила около 1 млн руб. средств, выделенных центру медпрофилактики. В дальнейшем в отношении госпожи Друговой были возбуждены еще два дела по аналогичной статье УК. Она находится на свободе под залогом в 3 млн руб.