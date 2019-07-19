На Дону в Зерноградском районе отремонтируют 63 км дорог за 302 млн рублей

В Зерноградском районе Ростовской области к концу 2024 года отремонтируют 14 дорог общей протяженностью более 63 км, сообщает управление информационной политики правительства региона. На эти цели из бюджета направят свыше 302 млн руб.

«На сегодняшний день в Зерноградском районе доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, составляет 49,4%. К концу 2024 года, по итогам реализации нацпроекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги“, эта цифра должна возрасти до 78,9%», - приводит пресс-служба слова министра транспорта Ростовской области Андрея Иванова.

В этом году в районе отремонтируют три объекта: ул им. Кирова и пер. Селекционный в Зернограде, а также ул. Степная в Кленовом. Работы обойдутся в бюджету в 25,3 млн руб.

В 2020 году ремонтными работы пройдут на региональной дороге Зерноград – Усьман – Веселый – Сальск протяженностью 8,7 км.

Дарья Голякова