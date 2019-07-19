В Ульяновской области плату за мусор начисляли на умерших

Прокуратура Сенгилеевского района Ульяновской области требует привлечь к ответственности должностных лиц регионального оператора ООО «Контракт плюс», начислявшего плату за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) умершим гражданам.

Как показала проверка прокуратуры, должностные лица компании начисляли плату за коммунальную услугу по обращению с ТКО умершим гражданам. В своем представлении на имя гендиректора «Контракт плюс» прокурор района потребовал «незамедлительно устранить выявленные проверкой нарушения, и привлечь к строгой ответственности всех виновных должностных лиц».

«Это ужасно. Трудно даже представить, как только вообще такое могли придумать», – сказал старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима. По его мнению, «это связано с тем, что коммерческие структуры пытаются улучшить свое материальное положение за счет граждан». «Сейчас они заявляют, что это было сделано ненамеренно, а по чьему-то недосмотру, но это не меняет сути дела. Даже если они начисляли, не зная о смерти граждан, это их вина», – сказал господин Зима, отметив, что должностные лица компании должны были сами обеспечить бесперебойную системы получения достоверной информации с потребителей их услуги по вывозу ТКО.

Исполнительный директор «Контракт плюс» Андрей Полежаев пояснил “Ъ”, что начисления делает не компания, а расчетный центр «РИЦ-Регион», с которым заключен агентский договор, и который, имея обновляемую базу проживающих граждан, ведет их учет. По словам директора, по многоквартирным домам, где учет налажен, такой проблемы нет, однако она появилась, когда РИЦу стало необходимо вести расчеты по ТКО для частных домов, по которым ранее РИЦ не вел расчеты коммунальных услуг. «Сами мы не начисляем. Если какие-то ошибки и были, то это было связано только с базой данных. Но РИЦ был вынужден пользоваться древней базой данных, в которой не все данные точны. А новой базы данных по проживающим нам никто не передавал, хотя мы еще за два года до начала введения системы региональных операторов просили об этом, обращаясь в правительство региона», – сказал “Ъ” Андрей Полежаев, заметив, что «сейчас предпринимаются все меры к усовершенствованию этой базы».

Впрочем, в ООО «РИЦ» поясняют, что проблема на самом деле гораздо глубже, и она связана с изменением федерального законодательства и переходом на цифровизацию, в результате чего нет возможности корректировать базу данных по бумажным носителям (домовым книгам, карточкам персонального учета), а ФМС не намерена делиться этой информацией с РИЦом. «Проблема до сих пор не решена, хотя мы уже не однократно обращались с этими вопросами в правительство региона и МФЦ», – пояснили “Ъ” в Региональном информационном центре.

Сергей Титов, Ульяновск