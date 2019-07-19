В Краснодаре у Кати-Бентли забрали Bentley

Фото: УФССП по Краснодарскому краю

Судебные приставы по Прикубанскому округу Краснодара в рамках исполнительного производства о взыскании в пользу ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» крупной задолженности арестовали автомобиль Bentley Continental GT Speed у Катрин Атаевой-Добришман, скандально известной как Катя-Бэнтли.

Как сообщили в УФССП по Краснодарскому краю, крупная задолженность перед банкорм у «светской львицы» образовалась по кредиту, который был взят под залог ее знаменитого красного Bentley. Автомобиль премиум-класса был обнаружен на одной из улиц Краснодара, где приставы составили акт описи и ареста авто, после чего передали его представителю кредитной организации.

Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что Прикубанский районный суд Краснодара признал госпожу Атаеву-Добришман виновной в угрозе убийством и причинения вреда здоровью судье (ч. 1 ст. 296 УК РФ), неуважении к суду и оскорблении судьи (ч. 2 ст. 297 УК РФ), а также в оскорблении участников судебного процесса (ч. 1 ст. 297 УК РФ) и, с учетом полного признания Катей-Бэнтли вины и раскаяния, присудил ей 150 тыс. руб. штрафа. Ранее Арбитражный суд Краснодарского края принял в производство иск мэрии Краснодара к Атаевой-Добришман о сносе самовольно возведенной гостиницы «БесстужевЪ», находящейся по улице Васнецова, 19. В марте 2019 года отельерша разместила в Сети несколько видео, на которых в устной форме и неприличных выражениях высказала угрозы убийством и причинения вреда здоровью судье и представителю истца.

Дмитрий Михеенко