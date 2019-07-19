«Кубань Кредит»: первое полугодие завершено успешно

Банк «Кубань Кредит» по итогам первого полугодия 2019 года вновь продемонстрировал устойчивый и уверенный рост основных показателей и тем самым в очередной раз подтвердил, что является одним из лидеров экономики Южного федерального округа и самой стабильной самостоятельной кредитной организацией Краснодарского края. Председатель правления КБ «Кубань Кредит» ООО Нина Чупрынникова рассказала в интервью, с какими результатами банк завершил первые шесть месяцев нынешнего года

— Нина Николаевна, какие, на ваш взгляд, самые значимые события произошли за этот период?

— Минувшие полгода выдались довольно насыщенными для нас в плане событий. Так, 13 июня 2019 года Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг КБ «Кубань Кредит» на уровне «ВВ + (RU)» со «стабильным» прогнозом. Авторитетное деловое издание Forbes снова включило нас в первую сотню кредитных организаций страны по надежности.

Отдельно следует сказать о самых, пожалуй, важных цифрах для банка. С начала года активы-нетто КБ «Кубань Кредит» выросли на 3% и достигли 102 млрд рублей. Капитал увеличен на 4% — до 11,6 млрд рублей. Чистая прибыль равна 516 млн рублей. Мы стабильно входим в Топ-70 российских банков по объему активов, в Топ-25 — по ипотечному кредитованию и Топ-10 — по предоставлению кредитов малому и среднему бизнесу.

— Кстати, о бизнесе. Отличительной особенностью банка является активная работа с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Какие есть успехи в этом направлении с начала года?

— За шесть месяцев количество наших клиентов — юридических лиц возросло до 34 тысяч. Объем выданных кредитов реальному сектору экономики составил 23 млрд рублей. Корпоративный кредитный портфель показал прирост 9% — до 52,5 млрд рублей. Депозиты юридических лиц превысили 16 млрд рублей.

Ежегодная положительная динамика корпоративного кредитного портфеля показывает, что мы ведем работу в правильном направлении. По версии рейтингового агентства «Эксперт РА», по итогам 2018 года «Кубань Кредит» вошел в число десяти лучших российских банков по объему кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. И сегодня более 80% корпоративного кредитного портфеля — кредиты, предоставленные предприятиям МСБ.

Эффективная деятельность КБ «Кубань Кредит» отмечена Министерством экономического развития РФ: ведомство включило банк в перечень организаций, участвующих в государственной программе льготного кредитования бизнеса «8,5». С момента заключения соглашения между Минэкономразвития и КБ «Кубань Кредит» — 1 марта 2019 года — по льготной ставке 8,5% профинансировано 45 проектов. Общая сумма сделок превысила 3 млрд рублей. На проходившем в июне заседании Совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства при полномочном представителе Президента Российской Федерации в ЮФО «Кубань Кредит» был назван лучшим банком в ЮФО по работе в рамках этой программы. На подведении итогов XV Международной премии журнала «Банковское дело» в области финансов и экономики имени П. А. Столыпина кредитная организация получила награду в номинации «За успехи в кредитовании малого и среднего бизнеса».

— Какое место в кредитной политике банка отведено поддержке аграриев?

— Кредитный портфель предприятий агропромышленного комплекса у нас растет из года в год. В настоящее время его доля в общем кредитном портфеле банка превышает 35%. Это связано в том числе с тем, что «Кубань Кредит» продолжает кредитование в рамках соглашения с федеральным Министерством сельского хозяйства. Предприятия агропромышленного комплекса могут рассчитывать на кредиты по льготной ставке от 1% до 5% годовых, которые можно использовать на финансирование оборотного капитала и инвестиционное финансирование. К примеру, с начала 2019 года уже заключено порядка 150 кредитных договоров более чем на 1,8 млрд рублей.

В то же время банк постоянно развивает и расширяет продуктовую линейку для бизнеса в целом. Сегодня мы оказываем помощь в регистрации предпринимательской деятельности, предоставляем расчетно-кассовое обслуживание, размещение депозитов, факторинговые услуги. Факторинг, по сути, новое для банка направление, тем не менее мы вошли в Топ-30 факторинговых компаний страны по итогам 2018 года. Развиваем для бизнеса систему дистанционного банковского обслуживания. «Кубань Кредит» стал единственным региональным банком юга России, выпускающим квалифицированную электронную подпись юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Одним словом, мы стараемся отвечать всем запросам наших корпоративных клиентов и соответствовать новым трендам в банковском секторе.

— Что можете рассказать о развитии услуг для частных клиентов банка?

— В настоящее время в КБ «Кубань Кредит» обслуживается более 360 тысяч частных клиентов, благодаря чему с начала года вклады физических лиц выросли на 5% — до 66,8 млрд рублей.

В этом году нами был опробован новый формат: в головном офисе банка открылся ипотечный центр, который значительно упрощает оформление ипотечной сделки. В одном месте можно получить консультации по финансовым услугам и объектам недвижимости, подписать договор купли-продажи или уступки, заключить договор страхования. Этот опыт следует признать удачным: только за первый месяц работы ипотечный центр в 1,5 раза увеличил количество выданных займов. А всего в первом полугодии банком было оформлено более тысячи ипотек, объем выдачи кредитов достиг 1,8 млрд рублей.

Быстрыми темпами развивается цифровизация предоставляемых банковских услуг. На сайте банка (который, кстати, в феврале для упрощения поиска клиентам изменил доменное имя на kk.bank) стало возможным в режиме онлайн оформление электронных полисов ОСАГО и страховых полисов для путешественников. Банк обновил свое мобильное приложение, в котором теперь доступно более 2000 услуг, включая оплату мобильной связи, Интернета, ТВ, телефонии, счетов ЖКХ.

«Кубань Кредит» продолжил планомерно развивать коммерческую сеть. В первом полугодии заработало два новых дополнительных офиса в городах Горячий Ключ и Гулькевичи, и на 1 июля банковская сеть составила 149 подразделений. В планы этого года также входит открытие допофисов в станице Крыловской, в городах Таганроге и Сальске.

Наши старания по улучшению сервиса и качества обслуживания не обошел вниманием журнал Forbes. Издание поставило «Кубань Кредит» на пятое место в списке лучших банков страны, опираясь на результаты опроса клиентов. За основу бралась общая удовлетворенность работой кредитных организаций и ключевые атрибуты, такие как доверие, цифровые услуги и финансовые консультации.

— «Кубань Кредит» известен своим участием в различных социальных проектах. Была ли эта работа продолжена в первом полугодии?

— Да, потому что «Кубань Кредит» — социально ответственная кредитная организация. Уже несколько лет мы являемся своего рода флагманом ЮФО по обучению населения финансовой грамотности. В этом году банк стал одним из учредителей Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ), которая была создана по инициативе Банка России, и выступил официальным партнером Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи. Второй год подряд банк совместно с Союзом журналистов Краснодарского края организует и проводит творческий конкурс журналистов и СМИ Кубани на темы финансовой грамотности.

Кроме того, «Кубань Кредит» продолжил многолетнюю поддержку своих подшефных учреждений и организаций: Новолеушковской школы-интерната с профессиональным обучением для детей с отставанием в развитии, школы-интерната №38 для слабовидящих детей Ростова-на-Дону, благотворительных обществ «Надежда», «Благо», «Луч» и «Дети-лучики», Всероссийского детского фонда и других.

С 2014 года в банке действует политика «С заботой о старшем поколении!», которая направлена на поддержку людей пенсионного возраста. В настоящее время в КБ «Кубань Кредит» обслуживается свыше 130 тысяч пенсионеров. Это результат нашей работы, включающей организацию курсов по финансовой и компьютерной грамотности, партнерство в различных проектах, социализацию пенсионеров. Образовательные программы КБ «Кубань Кредит» для людей пенсионного возраста являются предметом большого интереса. В феврале нас посетила делегация представительства Всемирного банка в Российской Федерации во главе с директором Андрашем Хорваи, который отметил важность проводимой работы по обучению пенсионеров финансовой грамотности.

— В первом полугодии Банк России проводил плановую проверку КБ «Кубань Кредит». Каковы ее результаты?

— Плановая проверка кредитной организации Центральным банком Российской Федерации проводилась в течение двух месяцев и успешно завершилась 3 июля. «Кубань Кредит» показал достойные результаты. Регулятор не обнаружил существенных нарушений.

— Какие задачи ставит «Кубань Кредит» для выполнения до конца 2019 года?

— Перед нашим банком стоят задачи по дальнейшему развитию и улучшению качества обслуживания клиентов. Будем разрабатывать новые продукты и услуги с учетом актуальных тенденций рынка, внедрять современные технологии для расширения клиентской базы. Продолжится автоматизация и развитие дистанционных банковских онлайн-сервисов. Все перечисленные шаги предпринимаются в соответствии со стратегией развития КБ «Кубань Кредит» на период до 2021 года, что позволяет нам быть надежным финансовым партнером для предпринимателей и жителей Южного федерального округа.