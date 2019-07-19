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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Белгородской области продлили особый противопожарный режим

На землях лесного фонда и на земельных участках в Белгородской области, на которых расположены лесные насаждения, продлен до 11 августа особый противопожарный режим. Соответствующее постановление приняло правительство области. Решение принято в связи с сухой и жаркой погодой. На время действия режима ограничено пребывание людей в лесах и въезд в них транспортных средств, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, разведение костров, проведение работ с открытым огнем и использованием машин. Напомним, в начале июля особый противопожарный режим отменили в соседней Курской области.

Владимир Зоркий


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