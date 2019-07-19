Нижегородское предприятие проверят из-за производства сыра в условиях антисанитарии

Нижегородское следственное управление СК РФ начало проверку из-за сообщений СМИ о производстве молочной продукции в Воротынском районе в антисанитарных условиях. Сообщается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сюжет о производстве сыра вышел в эфире телепередачи «Кстати». В нем сообщалось, что на двух частных производствах сыр варят «в грязи полуголые люди». На кадрах видно, что сыр, похожий на чечил, сотрудники предприятия моют руками без перчаток и складывают на деревянном настиле на полу.

«Нас до глубины души возмутило то, что мы увидели. Там полностью не соблюдается технологический режим, не соблюдается технология приготовления»,– сообщила руководитель нижегородского Роспотребнадзора Наталья Кучеренко в эфире «Кстати».

Анастасия Еремина