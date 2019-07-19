Реальная зарплата в Удмуртии за пять месяцев выросла на 2,5%

За пять месяцев среднемесячная начисленная заработная плата работников всех организаций Удмуртии составила 32 934 рубля и по сравнению с январем-маем прошлого года увеличилась на 6,5%. С учетом изменения потребительских цен реальная зарплата за анализируемый период увеличилась на 2,5%, сообщает Удмуртстат.

В мае 2019 года размер зарплаты в среднем по республике составил 36 634 рубля. С учетом инфляция реальная начисленная заработная плата в сравнении с маем 2018 года увеличилась на 3,8%.

По уровню оплаты труда в январе-мае 2019 года Удмуртия среди 14 субъектов ПФО традиционно находилась на шестом месте после Пермского края, Татарстана, Самарской области, Башкортостана и Нижегородской области.