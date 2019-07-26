Автомобиль? Накликаете

Вся торговля мира становится сетевой. Но выиграет тут не самый быстрый, а самый системный. Пример того, как превратить «просто» интернет-продажи в полноценный цифровой ритейл, показывает Jaguar Land Rover. Интернет-двигатель их бизнеса синхронизирован с четырехтактным циклом жизни автомобиля: покупка—обслуживание—продажа на вторичном рынке—снова покупка.

Купить онлайн

В феврале 2018 компания «Jaguar Land Rover Россия» запустила продажи автомобилей в онлайн-режиме через официальные сайты. Более 700 проданных экземпляров — таковы объявленные результаты. Цифра, видимо, уже выросла, но тут важен механизм ее появления — психологически точно просчитанная и реализованная на сайтах Jaguar и Land Rover связка предоплаты и покупки. С конца февраля на www.landrover.ru и www.jaguar.ru работают онлайн-кассы. И покупатель, выбрав на сайте автомобиль из находящихся в наличии у дилера, может сразу внести 30 тыс. руб. и забронировать автомобиль на 72 часа. А дальше спокойно решать, проходить ли этот компьютерный квест дальше. Да или нет? Ответ «да» — клиент едет к дилеру, заключает договор купли-продажи, вносит остаток и забирает автомобиль. Ответ «нет» — депозит автоматически возвращается на счет клиента, а автомобиль — в базу доступных для продажи. Схема комфортная для клиента и безопасная: проиграть в онлайн-игре с такими правилами невозможно. В тех же разделах на сайтах, кстати, можно выбрать и выгодное финансовое предложение по кредиту, и привлекательные ставки по каско.

Фото: «Jaguar Land Rover Россия»

Удобно обслуживать

Сказав «а», говори «б», продал — обслуживай. Но продавец, теряющий интерес к покупателю сразу после того, как деньги попали в кассу,— реальность автомобильного рынка. Как и сервисный центр, для которого автовладелец лишь источник дохода…

Фото: «Jaguar Land Rover Россия»

«Jaguar Land Rover Россия» предлагает владельцу нового Jaguar или Land Rover с самого начала, с момента покупки и до прохождения первого ТО, оптимизировать расходы на обслуживание: сервисный пакет позволяет сократить расходы на техническое обслуживание до 50% без потери в качестве выполняемых работ. При этом при наличии гарантии и сервисного пакета владение автомобилем становится более комфортным, не доставляя дополнительных проблем и хлопот владельцу. У Land Rover это называется «120 тыс. км или три раза вокруг Земли до ближайшего платежа по ТО», у Jaguar — «пять лет или 43 824 часа до ближайшего платежа по ТО».

Фото: «Jaguar Land Rover Россия»

Дружественным по отношению к автовладельцу шагом выглядит и онлайн-сервис Video Capture, который уже больше года предоставляет «Jaguar Land Rover Россия». Обычно список неисправностей, который клиент оговаривает с мастером-приемщиком при сдаче автомобиля в ремзону, сугубо предварительный. Полноценная диагностика начинается, когда клиент уезжает по своим делам, а механики поднимают автомобиль на подъемник, находят неисправности и сообщают о них приемщику. А тот, по телефону, клиенту. И не по одному разу. Причем список неисправностей, а значит, и стоимость ремонта по ходу проводимой диагностики растет. И клиент подозревает, что им манипулируют…

Фото: «Jaguar Land Rover Россия»

Сервис Video Capture предоставляет владельцу Jaguar или Land Rover видеозапись осмотра его автомобиля в ремзоне. Подробно фиксируется процесс выявления неисправностей. И клиент своими глазами видит: да, они реальные. Затем он получает онлайн детальные пояснения и калькуляцию стоимости работ, и так же, онлайн, одобряет их, полностью или частично. Все максимально прозрачно и быстро. Клиент экономит и время, и деньги, что еще один плюс в копилку цифровых достижений Jaguar Land Rover Russia.

Продать онлайн

Продажа, пожалуй, самый драматичный и травмирующий для автовладельца этап жизненного цикла автомобиля. И все нынешние способы, вроде бы призванные снизить размер этой травмы — публикация объявлений на популярном сайте по купле-продаже авто, трейд-ин,— часто оборачиваются потерями нервов, времени и денег.

Фото: «Jaguar Land Rover Россия»

«Jaguar Land Rover Россия» предлагает свое решение: перевернуть ситуацию, устроить «рынок продавца», аукцион, где за право приобрести его автомобиль сражались бы официальные дилеры. Аукцион совершенно бесплатный и доступен как физическим, так и юрлицам. Нужно лишь пройти регистрацию по ссылкам auction.jaguar.ru или auction.landrover.ru. Все персональные данные продавца будут зашифрованы, их получит только дилер-победитель.

Чтобы выставить на аукцион свой автомобиль, нужно заполнить онлайн анкету с его описанием (больше подробностей — точнее будущая цена), приложить фотокопии ПТС и СТС. Через 24 часа торги закончены, владельцу автомобиля остается выбрать лучшее предложение. Если он затрудняется с выбором, его контакты получит победитель, предложивший максимальную цену. Продавец с ней согласен? Тогда дилер пригласит его на диагностику, по итогам которой цена остается прежней или скорректируется. Если она владельца устроит, заключается договор. Тот же принцип, что и при покупке нового Jaguar или Land Rover,— абсолютная свобода выбора и возможность передумать в любой момент.

Фото: «Jaguar Land Rover Россия»

И снова купить онлайн

Теперь «Jaguar Land Rover Россия» может подарить купленному таким образом автомобилю вторую жизнь, а его будущему владельцу — спокойствие и уверенность. Благодаря программе Approved. Включив одноименный фильтр в разделе «Автомобили в наличии» на сайте Jaguar или Land Rover, можно увидеть список — автомобили возрастом не более пяти лет и с пробегом не более 120 тыс. км, прошедшие несколько этапов всесторонней диагностики по 165 пунктам и проверку на юридическую чистоту. Все они после покупки обслуживаются по программе «Защита от поломок» до 24 месяцев или 60 тыс. км пробега после покупки (либо имеют заводскую гарантию сроком до двух лет) и подключены к программе «Помощь на дорогах» на срок до 24 месяцев без ограничения пробега.

Фото: «Jaguar Land Rover Россия»

Для тех же, кто привык и продавать, и покупать автомобиль с пробегом не через салон, а самостоятельно, у «Jaguar Land Rover Россия» есть особое приглашение – на «Территорию честных сделок». Продавец и покупатель Land Rover или Jaguar могут приехать в официальный сервисный центр и за символическую сумму 100 рублей получить целый комплекс услуг: осмотр продаваемого автомобиля специалистом центра, диагностику по 165 пунктам, проверку истории его обслуживания, прием денег от покупателя и передачу их продавцу через кассу дилерского центра.

И еще раз: очень важно, что все эти виды услуг онлайн у «Jaguar Land Rover Россия» реализованы комплексно, как бы в режиме «одного окна», в связке. Удобно и покупать, и продавать: одна экосистема.

Кроме того, существует программа ReStart от Land Rover Financial Services*, которая предоставляет ряд преимуществ для автовладельцев: от экономии на обслуживании нового автомобиля до защиты от дополнительной финансовой нагрузки за счет низких платежей и возможности частичного досрочного погашения.

Подробнее о финнасовом продукте ReStart для Jaguar и Land Rover*