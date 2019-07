Автомобиль? Накликаете

* Jaguar Financial Services – с англ. «Финансовые услуги»; ReStart – с англ. «Перезапуск». Условия указаны по состоянию на 01.08.2018г. Стоимость 2 280 000 руб. для автомобиля Jaguar XE специальной серии. Стоимость 3 031 000 руб. автомобиля Jaguar XF специальной серии. Стоимость 3 422 000 руб. автомобиля Jaguar F-PACE специальной сери. Стоимость 2 761 000 руб. автомобиля Jaguar E-PACE специальной серии. Цены включают преимущество на покупку нового автомобиля при обмене автомобиля клиента по программе Trade In и ТО на 5 лет. (ТО,техническое обслуживание, сроком на 5 лет включено в услугу Сервисный пакет. Услуга платная и покрывает стоимость работ и запасных частей на все обязательные базовые операции в рамках регулярного технического обслуживания в течение 5 лет с момента покупки автомобиля либо до достижения пробега 120 000 км. Trade In – обмен автомобиля любой марки не старше 7 лет, приобретенного у официального дилера на территории РФ / Казахстана / Беларуси / Армении, на новый перечисленных выше моделей в наличии с доплатой в салоне официального дилера Jaguar). Кредит предоставляется ООО Русфинанс Банк, ген. лиц. ЦБ РФ № 1792, АО ЮниКредит Банк, ген. лиц. ЦБ РФ № 1 (далее – «Банки») Расчет ежемесячного платежа является приблизительным, с учетом округления до целого числа. Сумма кредита – 60% от стоимости автомобиля, первоначальный взнос – 40% от стоимости автомобиля, срок – 24 мес., остаточный платеж через 24 / 36 мес. – 40% от стоимости автомобиля, процентная ставка – 7,5% годовых, точное значение ежемесячного платежа: для Jaguar XE - 25 736,30/19 399,96 руб.; Jaguar XF - 34 213,47/ 25 790,03 руб.; Jaguar F-PACE - 38 627,02 /29 116,95 руб.; Jaguar E-PACE - 31 165,75/ 23 492,67 руб. В течение 24 /36 месяцев проценты начисляются на сумму остаточного платежа. Погашение кредита происходит ежемесячно аннуитетными (равными) платежами. Остаточный платеж погашается в конце срока кредитования. В последний платёж включён ежемесячный и остаточный платежи. Требуется оформление полиса КАСКО в любой страховой компании. Сумма кредита: от 350 000 до 8 500 000 руб. в зависимости от банка. Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля. Распространяется на все комплектации, указанных выше новых автомобилей. Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

* Land Rover Financial Services – с англ. «Финансовые услуги»; ReStart – с англ. «Перезапуск». Условия указаны по состоянию на 01.08.2018г. Стоимость 2 962 000 руб. автомобиля Discovery Sport, 3 018 000 руб. - Range Rover Evoque. Стоимость 4 816 200 руб. автомобиля Discovery специальной серии. Стоимость 5 432 000 руб. автомобиля Range Rover Sport специальной серии. Стоимость 4 281 000 руб. автомобиля Range Rover Velar специальной серии. Цены включают преимущество на покупку нового автомобиля при обмене автомобиля клиента по программе Trade In и ТО на 5 лет. (ТО,техническое обслуживание, сроком на 5 лет включено в услугу Сервисный пакет. Услуга платная и покрывает стоимость работ и запасных частей на все обязательные базовые операции в рамках регулярного технического обслуживания в течение 5 лет с момента покупки автомобиля либо до достижения пробега 120 000 км. Trade In – обмен автомобиля любой марки не старше 7 лет, приобретенного у официального дилера на территории РФ / Казахстана / Беларуси / Армении, на новый перечисленных выше моделей в наличии с доплатой в салоне официального дилера Land Rover). Кредит предоставляется ООО Русфинанс Банк, ген. лиц. ЦБ РФ № 1792, АО ЮниКредит Банк, ген. лиц. ЦБ РФ № 1 (далее – «Банки»). Расчет ежемесячного платежа является приблизительным, с учетом округления до целого числа. Сумма кредита – 60% от стоимости автомобиля, первоначальный взнос – 40% от стоимости автомобиля, срок – 24 мес., остаточный платеж через 24 / 36 мес. – 40% от стоимости автомобиля, процентная ставка – 7,5% годовых, точное значение ежемесячного платежа: для Discovery Sport - 33 434,61/25 202,93 руб., Range Rover Evoque - 34 066,73 / 25 679,42 руб.; Discovery - 54 364,54/40 979,85 руб.; Range Rover Sport - 61 315,60/46 219,54 руб.; для Range Rover Velar - 48 323,28/36 425,97 руб. соответственно. В течение 24 /36 месяцев проценты начисляются на сумму остаточного платежа. Погашение кредита происходит ежемесячно аннуитетными (равными) платежами. Остаточный платеж погашается в конце срока кредитования. В последний платёж включён ежемесячный и остаточный платежи. Требуется оформление полиса КАСКО в любой страховой компании. Сумма кредита: от 350 000 до 8 500 000 руб. в зависимости от банка. Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля. Банк принимает решение о выдаче кредита на основании всей предоставленной информации в соответствии с установленными требованиями банка к заемщикам. Распространяется на все комплектации, указанных выше новых автомобилей. Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).